От чертежей до корпуса: Как Балтийский завод создаёт атомный ледокол «Ленинград»

На Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220, который готов на 20%. Это шестое судно серии, заказанное «Росатомом». Уже смонтированы парогенераторы низкого давления — ключевые для работы механизмов в экстремальных арктических условиях. Сейчас идёт сборка корпуса и установка оборудования, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

На Балтийском заводе строят шестой атомный ледокол проекта 22220 — «Ленинград». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Корпус судна занимает высоту около пяти этажей, а с надстройками достигает высоты восемнадцатиэтажного дома — более 50 метров. Длина ледокола составляет 173 метра (почти два футбольных поля), ширина — 34 метра. В будущем «Ленинград» оснастят двумя реакторами мощностью по 175 мегаватт каждый — это позволит работать в автономном режиме до 7 лет без дозаправки, обеспечивая энергией целые города.

«Была осуществлена погрузка баков защиты, сейчас идёт этап формирования блоков биологической защиты. После этого, когда будет завершена вся работа, мы приступим к погрузке наших реакторов «Ритм-200». Эти реакторы по своим характеристикам являются уникальными: у них повышенная мощность, уменьшенные габариты и повышенная надежность», — указал замруководителя проекта УАЛ «Ленинград» АО «Балтийский завод» ОСК Павел Дурасов.

Особенность проекта 22220 — двухосадочность, позволяющая менять осадку ледокола для работы как в открытом море, так и в устьях рек, например, на Енисее и Дудинке. Это расширяет возможности использования судна в арктическом регионе. Через год корпус спустят на воду и отправят на достройку. В 2028 году атомоход отправится в арктические рейсы. По дизайну «Ленинград» будет выделяться уникальной надстройкой с силуэтами Медного всадника и Петропавловской крепости — дань уважения городу Ленинград.

А ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге строят атомные ледоколы. Например, в конце лета на Балтийском заводе ОСК завершили важный этап в процессе строительства атомного ледокола «Чукотка». На борт судна установили главный распределительный щит весом более 14 тонн. Он является ключевым элементом энергосистемы ледокола, обеспечивая питание всей техники.