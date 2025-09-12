Единый день голосования
12 сентября, 14:49

«Не только ломает лёд»: В США признали боевые возможности ледокола «Иван Папанин»

NI: Ледокол Иван Папанин способен выполнять боевые задачи в Арктике

Обложка © Максим Константинов/ТАСС

Американское издание The National Interest высоко оценило возможности первого российского боевого ледокола «Иван Папанин». Обозреватель Питер Сучиу отметил, что корабль способен не только прокладывать путь во льдах, но и выполнять боевые задачи.

«Иван Папанин» стал головным кораблём проекта 23550 и первым из четырёх патрульных ледоколов для ВМФ России. Судно будет использоваться для охраны арктических территориальных вод.

По данным издания, ледокол оснащён радиолокационной станцией МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и морских целей, а также вертолётной площадкой для Ка-27, способных выполнять противолодочные операции.

«Будучи патрульным судном, он вооружён для борьбы с вражескими кораблями, хотя его арсенал скромнее, чем у крейсера», — отмечается в материале.

Проект 23550 был разработан специально для нужд Военно-морского флота России. Корабли этого класса совмещают функции ледокола, патрульного и буксирного судна. Они способны преодолевать лёд толщиной до полутора метров и действовать в сложных условиях Арктики. В задачу ледоколов входит охрана северных рубежей, сопровождение конвоев, борьба с подлодками и надводными целями, а также проведение поисково-спасательных операций. Всего в серии планируется построить четыре таких корабля. А вот США напротив могут лишиться единственного ледокола для антарктических исследований.

Марина Фещенко
