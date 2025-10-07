«Хочу фото трупа»: В Ленобласти задержали женщину, заказавшую убийство мужа за 20 тысяч

В Ленинградской области полицейские предотвратили заказное убийство, которое пыталась организовать 56-летняя жительница Тосно. Женщина решила избавиться от мужа и наняла «киллера» за 20 тысяч рублей.

По данным следствия, она хотела завладеть квартирой супруга и через знакомого вышла на мужчину, который представился исполнителем по имени Егор. На самом деле это был оперативник полиции под прикрытием.

6 октября женщина передала ему деньги, рассказала, где живёт её муж, и потребовала в подтверждение «фото трупа». Полицейские инсценировали убийство и показали ей постановочный снимок. После этого заказчицу задержали с поличным.

По данным СК, подозреваемая работает в частной охранной фирме. В ближайшее время ей предъявят обвинение. За покушение на убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.