В Мурманске и Архангельске отменили концерты Shaman из-за поездки певца в КНДР

Концерт певца SHAMAN (Ярослава Дронова), который должен был пройти 15 октября в выставочном центре «Норд Экспо», отменили. Организаторы уведомили об этом зрителей через SMS. Точная причина отмены выступления артиста неизвестна, пишет сайт MK.ru.

Также отменён концерт Дронова в Мурманске, запланированный на 12 октября. Новые даты выступлений певца пока ещё не назначены. По предварительной информации, изменения связаны с предстоящей поездкой артиста в КНДР, где он войдёт в состав российской делегации на празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Из-за этой же поездки ранее уже переносили концерты в Колпине и Тихвине.

Напомним, 15 августа в столичном Дворце спорта Пхеньяна прошёл масштабный концерт в честь 80-летия освобождения Кореи. В рамках празднования с совместными номерами выступили творческие коллективы из КНДР и России. Особенный резонанс вызвало исполнение российского певца Shamana. Его патриотические композиции, названные местными медиа «шедеврами, полными национального духа», произвели глубокое впечатление на зрительный зал, где присутствовал Ким Чен Ын.