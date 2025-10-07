В России резко взлетели цены на авиабилеты

Резкий рост цен авиаперелётов по стране в осенний период заметили представители ассоциации туроператоров России (АТОР). Стоимость выросла после планомерного снижения из-за школьных каникул, окончание которых придётся на начало ноября, и длинных выходных по случаю Дня народного единства.

Рост цен затронул как билеты без багажа (в среднем на 15%), так и билеты с багажом (в среднем на 12%). В АТОР предполагают, что текущие колебания цен отражают попытку рынка определить пределы платежеспособного спроса. Эксперты авиационной отрасли, считают, что покупательная способность туристов близка к насыщению, и поэтому средние цены не будут расти такими высокими темпами в течение длительного времени.

Подскочить может и аренда жилья в России: однокомнатные квартиры подорожают на 5–10%, двухкомнатные — на 7–12%, а трёхкомнатные — на 10–15%. Сейчас наблюдается постепенный рост ставок, особенно заметный в сегменте доступного и среднего по цене жилья.