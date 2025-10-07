Перебежчик, сливший врагу координаты ВС РФ, должен банкам больше 100 тысяч рублей

Перешедший на сторону Украины бывший офицер российской армии Лев Ступников оказался должником по кредитам. Как выяснило РИА «Новости», за ним числится долг более 100 тысяч рублей.

По данным судебных приставов, исполнительное производство против него возбудили ещё в августе. Деньги взыскивают по нотариальной надписи — почти 107 тысяч рублей.

Ранее RT опубликовал интервью, где Ступников признался, что несколько месяцев передавал ВСУ координаты российских позиций, по которым наносились удары. По оценкам военных, его действия могли привести к гибели более 200 солдат.

В сентябре стало известно, что перебежчик объявлен в розыск. После перехода на сторону Украины Ступников публично оправдывал свои действия и заявлял, что «помогал ВСУ». В России его обвиняют в государственной измене и пособничестве терроризму.