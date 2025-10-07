Камила Валиева сделала «прощальный» подарок Тутберидзе перед уходом к Навке

Олимпийская чемпионка Камила Валиева официально покинула группу Этери Тутберидзе, чтобы продолжить карьеру в ледовой академии Татьяны Навки. О том, что спортсменка лично попрощалась со своим бывшим тренерским штабом, сообщает «Спортс».

По данным источника, 19-летняя фигуристка приехала на каток и вручила наставникам цветы. Журналистка Майя Багрянцева подтвердила, что прощание прошло в очень корректной и вежливой обстановке.

«Камила пришла на каток, у неё был букет — и всё очень корректно произошло», — заявила Багрянцева.

Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки. Возобновление тренировок на льду для спортсменки запланировано на период после 25 октября — даты, когда истекает срок её допуска к спортивной деятельности.