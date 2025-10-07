Пентаграмма на груди и череп на память: Американку казнят за убийство 30-летней давности

Верховный суд штата Теннесси назначил дату казни Кристы Пайк — единственной женщины среди приговорённых к смертной казни в этом штате. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Преступление было совершено три десятилетия назад, когда 18-летняя Пайк вместе со своим бойфрендом жестоко убила однокурсницу Коллин Слеммер. После убийства преступница вырезала пентаграмму на груди жертвы и взяла с собой фрагмент её черепа в качестве сувенира.

Адвокаты женщины безуспешно пытались оспорить приговор, ссылаясь на тяжёлое детство подзащитной и наличие у неё психических расстройств. Они утверждали, что за прошедшие годы Пайк прошла курс лечения и превратилась во вдумчивую женщину, испытывающую глубокое раскаяние. Однако суд не принял эти аргументы во внимание, оставив в силе ранее вынесенный смертный приговор.

Ранее о возвращении смертной казни для совершивших особо тяжкие злодеяния преступников задумались в Киргизстане. Предложение озвучил президент республики Садыр Жапаров после резонансного с изнасилованием и убийством 17-летней Айсулуу М.