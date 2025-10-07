Стало известно, кто застрелил новосибирского чиновника Гриба на охоте вместо косули

47-летний житель Ордынского района Евгений П. случайно подстрелил во время охоты на косуль главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Мужчины не были знакомы лично, сообщает НГС со ссылкой на источники.

Евгений П. — бизнесмен, с начала 2000-х оформлявший пассажирские и грузовые перевозки как индивидуальный предприниматель. С 2023 года он числится руководителем новосибирской фирмы, торгующей стройматериалами. Официальная отчётность за прошлый год показывает скромную выручку в 83 тысячи рублей при убытке около 13 тысяч.

По данным источника, несколько близких родственников бизнесмена занимают или занимали должности в администрации Ордынского района. Мать подозреваемого несколько лет руководила одним из управлений районной администрации. Супруга Евгения П. работает заместителем директора в одном из муниципальных учреждений и в прошлом году получила статус почётного гражданина Ордынского района.

«Расстояние было приблизительно метров четыреста. Пуля попала ему в подмышку — метрах в 50 от Александра (Гриба) стоял охотник и услышал, что он закричал и упал. Он подбежал к нему — видит синее лицо. Подумали, может, инфаркт случился или инсульт. Приехал доктор, ничего не могли обнаружить, а потом уже нашли кровь», — рассказал источник.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб был убит во время охоты. Чиновник скончался прямо на месте происшествия, не дождавшись приезда бригады скорой помощи.