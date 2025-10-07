Продажи в IT-отрасли в России выросли на 15%

В первой половине текущего года российская IT-отрасль продемонстрировала рост продаж на 15% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«У нас, несмотря на такое замедление экономики, отрасль всё равно продолжают расти. Если взять данные за первые полгода 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года, то рост 15% по объёму реализации», — уточнил глава Минцифры.

По словам Шадаева, на данный момент количество специалистов в данной отрасли превысило отметку в 1,1 миллиона человек, а зарплаты увеличились на 12%.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что на исходе сентября российская экономика подошла к новому кварталу без резких скачков и с ощущением, что движение вперед идёт более ровно, чем ожидали многие аналитики. За месяц ВВП сохранял нейтральную динамику, что можно назвать «передышкой» после летнего периода. Потребительский спрос, поддержанный низкой безработицей, помогает удерживать обороты, а госзаказы традиционно усиливаются ближе к концу года, что создаёт дополнительный спрос для предприятий.