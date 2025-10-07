Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 11:36

Опять вместе? Разведённые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расплылись в нежностях на красной дорожке

Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек, чей развод привлёк внимание мировой общественности, вновь появились вместе на публике. Это произошло на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», где Лопес сыграла главную роль, а Аффлек выступил исполнительным продюсером.

Появление бывших супругов на красной дорожке не осталось незамеченным: они выглядели счастливыми и непринужденно общались.

«Если бы не Бен, фильм просто не был бы снят. Я всегда буду благодарить его за это», — заявила певица.

Мерлин Монро или Гвен Стефани? Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов
Мерлин Монро или Гвен Стефани? Дженнифер Лопес стала блондинкой и восхитила фанатов

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в начале 2000-х, когда они встретились на съёмках фильма «Геошторм». Их пара стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Они обручились в 2002 году, но рассталась, не дойдя до алтаря. После этого оба продолжили карьеру и завели новые отношения. Сенсацией стало их возродившееся чувство в 2021 году. Уже в апреле 2022-го Дженнифер и Бен сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а затем было и пышное торжество. Их история, ставшая символом второго шанса, закончилась спустя два года разводом.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дженнифер Лопес
  • Бен Аффлек
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar