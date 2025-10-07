Опять вместе? Разведённые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расплылись в нежностях на красной дорожке

«Если бы не Бен, фильм просто не был бы снят. Я всегда буду благодарить его за это», — заявила певица.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в начале 2000-х, когда они встретились на съёмках фильма «Геошторм». Их пара стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Они обручились в 2002 году, но рассталась, не дойдя до алтаря. После этого оба продолжили карьеру и завели новые отношения. Сенсацией стало их возродившееся чувство в 2021 году. Уже в апреле 2022-го Дженнифер и Бен сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а затем было и пышное торжество. Их история, ставшая символом второго шанса, закончилась спустя два года разводом.