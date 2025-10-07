Не дышите! Life.ru выяснил, кому грозит смертельная опасность от обычного тумана

Туман, как природное явление, не опасен для большинства людей, а в некоторых случаях даже полезен. Например, у пациентов с острыми и хроническими респираторными заболеваниями может наступить облегчение дыхания. Однако туман не всегда чистый с точки зрения примесей в воздухе. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«В больших городах туман редко бывает «чистым» — обычно он содержит примеси дыма, тяжёлых металлов, химикатов. Такой туман может сильно вредить здоровью. Особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы: аллергиков, астматиков, сердечников, — пояснила она.

В таких случаях туман способен усугубить симптомы, спровоцировать одышку и затруднённое дыхание, а также вызвать кашель, головную боль, сонливость. Повышается вероятность осложнений хронических заболеваний сердца, лёгких, отметила медик. Чтобы снизить риски, при густом тумане и смоге рекомендуется свести к минимуму пребывание на улице или носить маску для защиты органов дыхания. Людям, страдающим бронхиальной астмой, важно иметь под рукой препараты для купирования приступов, отметила Филёва.

При ухудшении состояния здоровья в условиях тумана лучше обратиться к врачу. Специалист выдаст рекомендации, как адаптироваться к подобным погодным условиям, чтобы снизить риск осложнений, поможет скорректировать медикаментозные назначения, а в случае развития осложнений — выявит нарушения и направит на обследование и лечение, резюмировала врач.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в регионах центральной части России наступившая неделя октября отметится моросящими дождями, в целом месяц окажется щедр на осадки. Также в ночь на 8 октября жителей Московского региона ждёт густой туман, поэтому введён жёлтый уровень погодной опасности.