7 октября, 11:40

Машина взорвалась на месте встречи экс-премьера Франции с коллегами в Париже

Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / STEPHANE MAHE

В центре Парижа произошёл взрыв и последующее возгорание автомобиля рядом с резиденцией ушедшего в отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Об этом сообщает местная пресса.

Место происшествия. Видео © X / AudreyTison

Инцидент произошёл во время проведения встречи политика с коллегами из центрального блока, включая Габриэля Атталя. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Politico: Отставка премьера Франции Лекорню погружает Макрона в хаос
Ранее Life.ru сообщал, что глава правительства Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Он установил новый антирекорд, проработав на посту премьера всего месяц. Официальный запрос на его увольнение уже направили президенту республики Эмманюэлю Макрону.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юрий Лысенко
