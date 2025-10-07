Машина взорвалась на месте встречи экс-премьера Франции с коллегами в Париже

В центре Парижа произошёл взрыв и последующее возгорание автомобиля рядом с резиденцией ушедшего в отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Об этом сообщает местная пресса.

Место происшествия. Видео © X / AudreyTison

Инцидент произошёл во время проведения встречи политика с коллегами из центрального блока, включая Габриэля Атталя. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал, что глава правительства Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Он установил новый антирекорд, проработав на посту премьера всего месяц. Официальный запрос на его увольнение уже направили президенту республики Эмманюэлю Макрону.