Невидимый убийца: Почему даже свежий фарш может вызвать лихорадку и отказ почек

Обнаружение сальмонеллы в курином фарше представляет серьёзную угрозу, поскольку эта инфекция может спровоцировать тяжёлое отравление, требующее госпитализации. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru заявила врач-диетолог Ольга Чунтонова.

«Обнаружение сальмонеллы в курином фарше — это серьёзный сигнал, поскольку сальмонеллёз относится к острым кишечным инфекциям, которые могут привести к тяжёлому отравлению и даже госпитализации», — подчеркнула специалист.

По словам эксперта, бактерия поражает слизистую кишечника, вызывая интоксикацию, обезвоживание и воспаление. Симптомы в виде тошноты, рвоты, схваткообразных болей в животе, диареи и высокой температуры могут проявиться уже через 6–24 часа после употребления небезопасного продукта. В группе особого риска находятся дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

Чаще всего заражение мяса происходит во время убоя и разделки птицы, если нарушены санитарные нормы. Также бактерии могут попасть в продукт при неправильном хранении, повторном замораживании или из-за несоблюдения гигиены персоналом.

Чтобы обезопасить себя, диетолог рекомендует никогда не употреблять в пищу сырой или недостаточно прожаренный фарш, а готовить его следует при температуре не менее 75 градусов. Для сырого мяса нужно использовать отдельные нож и разделочную доску, а хранить фарш в холодильнике можно не более суток. Специалист настаивает, что даже нормальные на вид и запах продукты могут быть опасны, так как сальмонелла погибает только при тщательной термической обработке. При появлении первых симптомов недомогания после употребления куриного фарша необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, ранее в продукции бренда «Петелинка» нашли сальмонеллу. Специалисты Роспотребнадзора нашли паразитов, включая сальмонеллу, в курином филе, шницелях и фарше производства «Куриного царства». Пробы брались в нескольких магазинах. Данная компания принадлежит крупному холдингу «Черкизово», известному своими мясными изделиями.