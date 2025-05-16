Россиян научили на глаз определять, заражён ли фарш опасными бактериями

По словам диетолога Елены Соломатиной, самостоятельно определить наличие опасных бактерий в фарше невозможно, однако по косвенным признакам можно заподозрить их присутствие. К примеру, если фарш уже обветренный, долго лежит на полке или в магазине плохо работает холодильник, а также если мясной продукт имеет неприятный запах, это может свидетельствовать о наличии паразитов.

Эксперт предупредила, что сальмонеллы и листерии могут находиться даже в свежем фарше. Эти бактерии начинают активно размножаться при длительном хранении в тепле или если изначально присутствовали в мясе или попали туда при пропускании через мясорубку. Чем дольше заражённый фарш лежит на полке в магазине, тем больше опасных бактерий можно обнаружить в нём.

Собеседница «Вечерней Москвы» также отметила, что опасные микроорганизмы погибают только при сильной термической обработке. Однако для этого необходимо хорошо прожаривать мясо или варить его до полной готовности. Важно помнить, что если после приготовления в блюде останется кровь, значит и бактерии могут остаться живыми.

Диетолог напомнила, что сальмонеллы и листерии могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. Эти бактерии нарушают микробиом кишечника, в результате чего полезные микроорганизмы теряют способность полноценно защищать организм. В процессе размножения они выделяют токсины, на которые реагирует иммунная система, что приводит к гибели полезной микрофлоры.

«У человека могут появиться диарея, тошнота, режущие боли в желудке, повышение температуры, слабость, спутанность сознания. Происходит полная интоксикация организма. Иногда даже может понадобиться госпитализация», — заключила специалист.