Никаких лекарств и кружек: Составлен список худших подарков на День отца

На День отца не стоит дарить вещи, которые могут быть восприняты как намёк на возраст или проблемы со здоровьем — лекарства, витамины и медицинские приборы можно преподносить только по просьбе самого человека. Об этом рассказала организатор мероприятий Марина Орлова в беседе с изданием «Постньюс».

Она не рекомендует выбирать безликие подарки вроде дешёвых кружек или стандартных галстуков, не вызывающих ярких эмоций. Эксперт добавила, что следует избегать презентов, требующих дополнительных затрат, например, дорогих гаджетов без необходимых аксессуаров или абонементов на незапланированные занятия.

А сегодня, 7 октября, день рождения отмечает президент России. Life.ru составил подборку наиболее примечательных подарков, которые преподнесли Путину. Среди них выделяются пророческий хрустальный крокодил, сборник «100 анекдотов про Путина», экзотическая тигрица Маша, эротический календарь от студенток журфака МГУ, неоднозначный пододеяльник от Сильвио Берлускони, щенок алабая от Гурбангулы Бердымухамедова и трактор от Александра Лукашенко.