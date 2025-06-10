Захаровой поручили передать подарок отцу Илона Маска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приготовила подарок для отца американского миллиардера Илона Маска. Семья бизнесменов получит презент от выдающихся художников нашей страны. Об этом дипломат рассказала на полях «Форума будущего 2050».

«Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — сказала Захарова.