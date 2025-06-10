Захаровой поручили передать подарок отцу Илона Маска
Захарова заявила, что передаст отцу Илона Маска подарок от выдающихся художников
Мария Захарова, Эррол Маск. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин, © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова приготовила подарок для отца американского миллиардера Илона Маска. Семья бизнесменов получит презент от выдающихся художников нашей страны. Об этом дипломат рассказала на полях «Форума будущего 2050».
«Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — сказала Захарова.
При этом, что подарок получит конкретно Эррол Маск дипломат не заявила. На вопрос кому всё же достанется презент — отцу или сыну, Захарова с улыбкой предложила угадать.
Как сообщалось ранее, отец Илона Маска и успешный предприниматель Эррол Маск впервые посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050». Он выразил восхищение российской столицей, высоко оценив её масштаб, чистоту и развитую инфраструктуру, в частности качество дорог. В интервью журналистам Маск также рассказал, как он с детства привил сыну интерес к космосу.