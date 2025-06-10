Отец Илона Маска выступит сегодня на «Форуме Будущего 2050» в Москве

Отец известного американского предпринимателя Илона Маска всё-таки сможет выступить на «Форуме Будущего 2050», организатором которого является Институт Царьграда. Эррол Маск стал одним из приглашённых спикеров и увидится со зрителями уже сегодня, 10 июня.

Изначально его выступление планировалось на 9 число. Причиной переноса стал неожиданно большой интерес к мероприятию и, как следствие, высокая востребованность отца Маска у участников форума, отметил «Царьград». Инженера из США «рвали на части», поэтому его презентация о видении будущего сотрудничества России и остального мира решили провести во второй день работы форума.