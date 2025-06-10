Отец Илона Маска выступит сегодня на «Форуме Будущего 2050» в Москве
Эррол Маск — отец американского предпринимателя Илона Маска. Обложка © Life.ru
Отец известного американского предпринимателя Илона Маска всё-таки сможет выступить на «Форуме Будущего 2050», организатором которого является Институт Царьграда. Эррол Маск стал одним из приглашённых спикеров и увидится со зрителями уже сегодня, 10 июня.
Изначально его выступление планировалось на 9 число. Причиной переноса стал неожиданно большой интерес к мероприятию и, как следствие, высокая востребованность отца Маска у участников форума, отметил «Царьград». Инженера из США «рвали на части», поэтому его презентация о видении будущего сотрудничества России и остального мира решили провести во второй день работы форума.
Напомним, что отец известного предпринимателя Илона Маска впервые посетил Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». Эррол Маск также является успешным бизнесменом. Он выразил восхищение российской столицей, отметив её масштаб, чистоту и качество дорог, назвав проектировщика города гением. В общении с журналистами он также поделился тем, как с ранних лет прививал своему сыну Илону интерес к космосу.