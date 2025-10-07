Не ждите механика: Автолюбителям раскрыли, как понять, что пора менять шины

Россиянам назвали признаки, по которым можно определить износ шин без визита к механику. По словам эксперта Алексея Абрамейцева, основной показатель — снижение сцепления с дорогой, передаёт RG.ru.

По словам специалиста, когда протектор стирается, машина хуже держится на скользком покрытии, может сносить переднюю ось при поворотах, а системы ABS и ESP начинают срабатывать чаще. Если при проезде глубоких луж авто теряет управление, это явный сигнал, что шины пора менять, предупредил эксперт.

Абрамейцев отметил, что сильные удары о неровности дороги повреждают каркас шины — появляется вибрация, которая не устраняется балансировкой. В этом случае эксплуатация опасна: повреждённая шина может полностью разрушиться. Ещё один признак износа — появившийся гул. Со временем стираются элементы протектора, снижающие шум, поэтому громкость езды возрастает. Проверить состояние шин можно визуально: остаточная глубина протектора у зимней резины должна быть не менее 4 мм, у летней — 1,6 мм.

Эксперт добавил, что большое количество ремонтов, особенно с использованием жгутов, также снижает безопасность — такие покрышки лучше заменить. Согласно рекомендациям специалиста, шины сохраняют оптимальные характеристики около 3–5 лет после выпуска. С возрастом резина теряет эластичность, а после 10 лет использование таких покрышек становится опасным. Мелкие трещины на поверхности — ещё один верный признак, что шину пора отправлять в утиль.

