«Вечные токсины» нашли в крови десятков европейских чиновников

Медицинское обследование европейских государственных служащих выявило присутствие опасных химических соединений в крови министров окружающей среды ЕС. Соответствующая информация была опубликована порталом EUObserver со ссылкой на результаты добровольного тестирования.

В ходе неформальной встречи в июле 24 чиновника согласились пройти анализ на содержание перфторированных органических соединений (PFAS). Исследование показало наличие так называемых «вечных токсинов» или «вечных химикатов» у всех участников тестирования, причём у половины из них показатели превышали установленные нормы безопасности. Среди них оказалась и еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл.

Эти химические вещества, используемые в производстве тефлона, красок и полимеров, способны накапливаться в организме и нарушать работу щитовидной железы, иммунной системы и внутренних органов.

Ранее сообщалось, что в контактных линзах нашли «вечные химикаты» и полифторалкильные вещества, которые также используются в производстве косметики. Так вот, эти вещества общеизвестны своей опасностью для окружающей среды и здоровья человека, в частности — повышенным риском развития злокачественных опухолей.