Токсины не погибают при кипячении: Врач назвала самый опасный вид домашних закруток

В разгар сезона домашних заготовок на зиму следует помнить об опасностях для здоровья, которые таят в себе неправильно подобранные ингредиенты, а также нарушения технических условий и санитарных норм. О самых опасных домашних закрутках Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Из всех видов закруток грибы считаются самыми опасными. Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм — опасное заболевание. Ботулотоксин очень агрессивен и может привести к смерти. Всё зависит от того, кто употребляет эти грибы — особенно опасно для детей, пожилых и больных. Елена Соломатина Врач-диетолог

Споры могут долго сохраняться в земле и на поверхностях, и даже при кипячении менее пяти часов они не погибают, поясняет врач. Некоторые споры находятся в спящем состоянии и могут активизироваться спустя полгода. В одной банке могут быть участки с высоким содержанием ботулотоксина и с меньшим его количеством. Поэтому случается, что вся семья ест из одной банки, но травится только один человек.

Симптомы отравления часто очень похожи на неврологические нарушения, такие как транзиторная ишемическая атака или инсульт. Может наблюдаться опущение века, невнятная речь, заторможенность, спутанность сознания. Диагноз ставится не всегда сразу.

Если приехавшая скорая помощь не знает, что в семье ели грибы, то симптомы могут быть неправильно истолкованы. Особенно опасно, если человек пожилой и у него есть сосудистые заболевания — симптомы могут напоминать инсульт, что затрудняет своевременную диагностику.

«Поэтому отравление грибами — очень коварное состояние, и развитие событий может быть весьма неблагоприятным из-за задержки в оказании помощи», — предупреждает врач.

Если кто-то угощает грибной закруткой, нужно быть очень уверенным в её качестве и безопасности. Эксперт рекомендует не покупать такие закрутки с рук, так как мы не знаем, как и где они хранились и готовились. В банке могут оказаться не только опасные споры клостридии, но и ядовитые грибы, такие как бледная поганка или ложный опенок, ложная лисичка. Поэтому важно хорошо разбираться в грибах или доверять только проверенным источникам.

Также стоит учитывать, что многие грибы, такие как свинушки или чернушки, ранее считавшиеся съедобными, сейчас считаются условно съедобными, потому что они хорошо накапливают соли тяжёлых металлов и токсины из окружающей среды. В условиях современной экологии такие грибы могут стать опасными.

Грибы — вкусный, но очень коварный продукт. Нужно быть на 100% уверенным, что домашняя закрутка соответствует всем требованиям безопасности. В магазинах условия приготовления более строгие, так как там используют технологии под давлением, что значительно снижает риск. В домашних условиях обеспечить такие условия сложнее, и риски отравления выше.