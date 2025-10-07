Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» вошёл в мировую экосистему Открытого диалога

Россия активно развивает международную инициативу «Открытый диалог», в экосистему которой вошёл II Международный симпозиум «Создавая будущее». Об этом заявил заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, открывая мероприятие.

Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Он отметил, что в рамках инициативы ведётся масштабная работа по развитию международного общения. По словам Орешкина, в симпозиуме, прошедшем в Национальном центре «Россия», приняли участие представители более 85 государств. Замглавы АП добавил, что апрельский форум «Будущее мира: новая платформа глобального роста», также прошедший в рамках «Открытого диалога», достиг своих амбициозных целей.

«Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, он становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», — сказал Орешкин.

Присоединиться к открытой программе мероприятия и принять участие в дискуссии можно онлайн.

Ранее в Москве дали старт пятому, юбилейному форуму для классных руководителей со всей России. Событие собрало в стенах Национального центра «Россия» около 1000 участников — школьных наставников и кураторов СПО. В рамках форума они активно обсуждают актуальные темы: от повышения престижа учительского труда и сотрудничества со семьями учеников до их профессиональных устремлений и ценностных установок.