Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:32

Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» вошёл в мировую экосистему Открытого диалога

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Россия активно развивает международную инициативу «Открытый диалог», в экосистему которой вошёл II Международный симпозиум «Создавая будущее». Об этом заявил заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, открывая мероприятие.

Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Он отметил, что в рамках инициативы ведётся масштабная работа по развитию международного общения. По словам Орешкина, в симпозиуме, прошедшем в Национальном центре «Россия», приняли участие представители более 85 государств. Замглавы АП добавил, что апрельский форум «Будущее мира: новая платформа глобального роста», также прошедший в рамках «Открытого диалога», достиг своих амбициозных целей.

«Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, он становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», — сказал Орешкин.

Присоединиться к открытой программе мероприятия и принять участие в дискуссии можно онлайн.

Открылась регистрация на Всероссийский форум и Нацпремию «Дигория»
Открылась регистрация на Всероссийский форум и Нацпремию «Дигория»

Ранее в Москве дали старт пятому, юбилейному форуму для классных руководителей со всей России. Событие собрало в стенах Национального центра «Россия» около 1000 участников — школьных наставников и кураторов СПО. В рамках форума они активно обсуждают актуальные темы: от повышения престижа учительского труда и сотрудничества со семьями учеников до их профессиональных устремлений и ценностных установок.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar