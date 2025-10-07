Индексацию пенсий россяин в 2026 году могут увеличить, но при одном условии

В России размер индексации страховых пенсий в следующем году может вырасти, если уровень инфляции за 2025 год превысит отметку в 7,6%. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, напомнив, что страховые пенсии граждан уже повышались до уровня фактической инфляции в 2025 году.

«Инфляция по текущему прогнозу составляет 6,8%. Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра – на 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году», — пояснил Котяков.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года в России проведут перерасчёт пенсий сразу для трёх категорий граждан. Повышение коснётся получателей страховых пенсий по старости, членов лётных экипажей гражданской авиации и тех, кто работает в угольной промышленности.