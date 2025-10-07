США не согласны с требованием России о демилитаризации Украины, заявил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. По его словам, демилитаризация предполагает сокращение Вооружённых сил Украины и прекращение украинско-американского военного сотрудничества, что для Америки неприемлемо.

Однако, как уточнил эксперт в беседе с «Лентой.ру», США готовы отказаться от идеи принятия Украины в НАТО, сохраняя при этом военную поддержку и сотрудничество. Это отражает стратегию США сохранить военную мощь Украины в западной орбите, несмотря на территориальные и политические требования России.

А ранее Life.ru сообщал, что в США пройдут переговоры о передаче украинских технологий БПЛА. В рамках этой договорённости Киев, по данным западных СМИ, может рассчитывать на выплату в размере нескольких миллиардов долларов.