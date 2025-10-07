Пациент с металлической трубой устроил бойню в больнице Тульской области, трое в реанимации

В Тульской области завели уголовное дело после жестокого нападения на трёх пациентов местной больницы. Сейчас они находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Следователем Ефремовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, причастного к нападению на трёх пациентов больницы, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый проходил стационарное лечение в медучреждении. По предварительной информации, конфликтов между пострадавшими и нападавшим ранее не возникало. Его мотивы пока остаются неясными. Медицинскому персоналу удалось предотвратить более тяжкие последствия, своевременно остановив агрессора. В настоящее время обвиняемый направлен на психолого-психиатрическую экспертизу для оценки его состояния.

