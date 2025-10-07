Автобус смял легковушку в Ижевске, водитель погиб и трое пешеходов пострадали

На перекрёстке улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса маршрута Пермь — Казань. По данным ГУ МЧС по Удмуртии, в результате столкновения погибли четыре человека — водитель одной из легковушек и три пешехода.

Место ДТП в Ижевске. Видео © Telegram / МЧС Удмуртии

Спасатели МЧС и поисково‑спасательной службы города и республики проводили работы по деблокировке пострадавших из автомобилей, на месте работала спецтехника. По предварительным данным, в салоне рейсового автобуса пострадавших нет.

«По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется», — сказано в сообщении.

