Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:20

Автобус смял легковушку в Ижевске, водитель погиб и трое пешеходов пострадали

Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

На перекрёстке улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса маршрута Пермь — Казань. По данным ГУ МЧС по Удмуртии, в результате столкновения погибли четыре человека — водитель одной из легковушек и три пешехода.

Место ДТП в Ижевске. Видео © Telegram / МЧС Удмуртии

Спасатели МЧС и поисково‑спасательной службы города и республики проводили работы по деблокировке пострадавших из автомобилей, на месте работала спецтехника. По предварительным данным, в салоне рейсового автобуса пострадавших нет.

«По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется», сказано в сообщении.

В США двое студентов погибли в горящем Tesla из-за отказа дверей после ДТП
В США двое студентов погибли в горящем Tesla из-за отказа дверей после ДТП

Ранее Life.ru рассказывал, как выбежавший на дорогу лось врезался в проезжавший мимо автомобиль Lada Granta. В результате погиб 32-летний водитель легковушки и само животное. Трое пассажиров были доставлены в больницы с различными травмами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar