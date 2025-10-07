Офицер ВСУ два года заставлял солдат продавать шаурму в своём киоске вместо боёв

Офицер ВСУ организовал коммерческий киоск по продаже шаурмы, принудив подчинённых к работе в нём вместо несения военной службы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

По данным ведомства, двое военнослужащих занимались этим семейным бизнесом командира практически два года, при этом их трудовой деятельностью непосредственно руководила супруга офицера. Весь этот период военные продолжали получать боевые выплаты, а общий причинённый государству ущерб превысил четыре миллиона гривен, что эквивалентно более восьми миллионам рублей. Теперь организатору незаконного предприятия грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил прессе, что ВС Украины столкнутся с колоссальными проблемами из-за дыры в госбюджете на грядущий год. По словам парламентария, в казне не останется средств даже на выплату денежного довольствия военнослужащим.