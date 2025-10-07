Госдума приняла в первом чтении закон о лимите на количество микрозаймов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который поэтапно введёт строгие ограничения на выдачу микрофинансовыми организациями потребительских займов.

Согласно новым правилам, с 1 июля 2026 года один заемщик сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых. Ещё через полгода, с 1 января 2027 года, будет разрешено иметь только один заём с процентной ставкой выше 100% годовых. Параллельно законопроект повышает предельный размер займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также в документе предусмотрен период охлаждения продолжительностью три дня после полного погашения предыдущего обязательства, в течение которого нельзя будет оформить новый заём. А максимально допустимый размер переплаты по микрозаймам закон призван снизить со 130% до 100% годовых.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году россияне столкнутся с существенными изменениями на рынке микрозаймов. Наличие действующей задолженности теперь является автоматическим основанием для отказа в предоставлении нового кредита.