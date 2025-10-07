Валдайский форум
Шмыгаль показал союзникам «Пекло» и «Нептун» — оружие с претензией на «ад»

Обложка © Пресс-служба украиниского Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал делегациям Литвы, Дании и Норвегии «новейшие украинские разработки» — ракеты и дроны отечественного производства. По фотографиям СМИ можно предположить, что речь шла о морском беспилотнике MAGURA V7, ракете «Нептун-Д» и ракетном дроне с говорящим названием «Пекло».

Демонстрация проходила в Киеве в рамках переговоров о военно-техническом сотрудничестве. При этом, по данным украинских Telegram-каналов, большинство представленных образцов до сих пор не имеют серийного производства, а их испытания проходят на ограниченном полигоне.

Украинские власти регулярно заявляют о разработке «уникальных» видов вооружения, однако, как отмечают западные эксперты, большая часть из них существует лишь в виде прототипов. Так, ракета «Нептун», которой в Киеве приписывают «решающую роль» в поражении целей на море, на деле является модернизированной советской Х-35. Аналитики отмечают, что громкие презентации нередко преследуют политические цели — укрепление доверия иностранных спонсоров и попытку показать «самодостаточность» украинского ВПК на фоне зависимости от поставок НАТО.

