Возгорание «Москвича 3» Эрика Давидыча объяснили излишним тюнингом

Сгоревший тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча сильно отличался от базовой модели. Количество несогласованных обвесов и дополнений привело к трагическому инциденту. Об этом рассказали в пресс-службе «Москвича», комментируя ситуацию. На предприятии отметили, что сам блогер уже публично признался, что пожар связан с излишним тюнингом, а вовсе не с качеством машины.

«Проект «Москвич 3» мощностью 1000 л.с. имеет существенные отличия от стандартной версии, выпускаемой на заводе «Москвич» и дорабатывался блогером самостоятельно, по его личной инициативе. Блогер не пострадал и отметил, что такие ситуации регулярно случаются на проектах с такими значительными конструктивными изменениями», — пояснила пресс-служба предприятия Autonews.ru.

Как сообщалось, сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3», который автоблогер Эрик Давидыч представлял своим подписчикам как «1000-сильного монстра». В момент возгорания он находился в салоне, но сумел вовремя покинуть машину и не пострадал. Главную причину случившегося сам Давидыч тоже увидел в чрезмерном количестве тюнинга, которому подвергся автомобиль.