Манул Тимофей за месяц «зажировки» прибавил 800 гр и не намерен останавливаться

Символ Московского зоопарка манул Тимофей активно готовится к зиме: за последний месяц он прибавил 800 граммов и теперь весит 5,8 килограмма.

По данным зоологов, у Тимофея — двухразовое питание, суточная норма составляет около 400–450 граммов, а по понедельникам у кота разгрузочный день. Специалисты следят, чтобы набор веса был плавным, но уже в октябре один разгрузочный день могут отменить.

Во внутреннем вольере у манула два домика: один уже утеплён сеном, второй готовят к зиме. Тимофей сам выбирает, где ему комфортнее отдыхать. Чаще всего он наблюдает за посетителями с полки у стены или прячется в дупле большого бревна.

Манул Тимофей — один из самых узнаваемых обитателей Московского зоопарка и его настоящий талисман. Этот вид, также известный как палласов кот, обитает в степях, горах и полупустынях Центральной Азии, где зимой температура может опускаться ниже –40 градусов.

Из-за густого меха и округлого тела манулы кажутся крупнее, чем есть на самом деле, но в природе весят всего 4–6 килограммов. Эти кошки ведут скрытный образ жизни, охотятся на грызунов и редко выходят днём.

Тимофей живёт в зоопарке с 2018 года и давно стал интернет-звездой — за ним можно наблюдать через онлайн-камеру. Осенью и зимой манул традиционно «запасает жирок», чтобы комфортно перенести холода.