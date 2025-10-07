Валдайский форум
7 октября, 14:10

Певец Николай Басков показал моложавую маму и поздравил её с днём рождения

Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

Исполнитель хита «Шарманка» Николай Басков показал поклонникам трогательный снимок с мамой, которая отмечает свой 70-й день рождения. Поздравительный пост с тёплыми словами певец опубликовал в своих социальных сетях.

«Дорогая мама, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем — 70-летием! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и благополучием. Ты всегда являешься примером мудрости, доброты и любви для меня и всех окружающих. Спасибо тебе за твоё тепло, заботу и поддержку», — отметил Басков.

48-летний артист выразил ей свою любовь и уважение, пожелав только радостных событий и незабываемых впечатлений.

Ранее Николай Басков рассказал, что шесть раз подавал заявления в ЗАГС, но ни одно из них так и не завершилось свадьбой. При этом певец уточнил, что каждый раз поход к алтарю отменялся именно по его инициативе. Басков объяснил, что срывал их сам.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Александра Мышляева
