Международные резервы России обновили исторический максимум, превысив $713,3 млрд

По состоянию на начало дня 1 октября золотовалютные запасы России достигли нового исторического пика — $713,301 млрд, сообщает Центробанк. К примеру, на 1 сентября показатель составлял $689,458 млрд, а по итогам дня 26 сентября цифра равнялась $713,3 млрд. За прошедший месяц запасы увеличились на $23,843 млрд, что эквивалентно росту на 3,46%.

Под «международными резервами» понимаются быстро реализуемые иностранные активы, которыми распоряжаются Центробанк и правительство. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования (СПЗ), резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте — словом, те ресурсы, которые служат финансовой подушкой безопасности.

За последний год общий объём резервов вырос на 1,8%. На 1 января 2025 года он составлял $609,1 млрд, то есть за год наблюдается заметный прирост и дальнейшее укрепление валютных позиций страны.