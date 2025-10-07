Валдайский форум
7 октября, 14:36

Журналистов Дзядко*, Ратникову* и Котрикадзе* внесли в список террористов

Обложка © ТАСС / Александра Мудрац, Владимир Родионов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ la.ratnikova

Главный редактор телеканала «Дождь»** Тихон Дзядко*, а также журналистки Валерия Ратникова* и Екатерина Котрикадзе* были включены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 14. Котрикадзе Екатерина Бесикиевна* 23 марта 1984 года рождения, город Тбилиси Грузинский ССР... 20. Ратникова Валерия Евгеньевна* 27 апреля 1999 года рождения, город Москва... 32. Дзядко Тихон Викторович*, 23 июня 1987 года рождения, город Москва», — говорится на сайте.

Главред Дождя* Дзядко* заочно арестован и объявлен в розыск
Главред Дождя* Дзядко* заочно арестован и объявлен в розыск

Ранее Life.ru сообщал, что уроженец Узбекистана Евгений Цой* попал в реестр террористов и экстремистов. Его задержали 5 августа, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что в 2022 году Цой* переводил деньги на нужды террористов через счёт, связанный с запрещённым ресурсом.

*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Внесён в список иноагентов.

