Традиция вечной любви: Как день Феклы Заревницы дарит нерушимые узы брака

Православные христиане 7 октября чествуют святую Феклу Иконийскую. В народном календаре этот день носит название Фекла Заревница или Запрядильница. В народе говорили, что любое дело, начатое в этот день, будет крепким и долговечным, что делало его благоприятным временем для заключения браков и проведения ритуалов, передаёт РИА «ФедералПресс».

Фекла появилась на свет в первом веке в обеспеченной семье. Под влиянием апостола Павла она приняла решение посвятить себя служению Богу и отказалась от брака. За преданность своей вере её попытались предать огню, но внезапно начавшийся ливень погасил пламя. Фекла чудесным образом избежала смерти и посвятила себя распространению христианства.

В древней Руси в эту дату зажигали «живой огонь», который символизировал начало нового этапа. Люди верили, что тот, кто сумеет сохранить этот огонь, обеспечит мир и гармонию в своём доме. Седьмого октября женщины брали в руки прялки и начинали заниматься рукоделием, считая, что вместе с нитями они привлекают удачу и благополучие. Также в этот день старались завершить все уборочные работы, починить одежду и перебрать запасы провизии на зиму.

Святой Фекле также молятся о крепком и верном браке, поэтому свадьбы, сыгранные в этот день, считаются особенно удачными: союз, заключённый в эту дату, будет нерушимым.

А ранее Life.ru писал, что венчанные браки нередко распадаются из-за нежелания супругов идти на компромисс. По словам священника Андрея Бондарева, христианский брак должен строиться на союзе любви и жертвенности, где муж и жена вместе идут ко спасению через общую веру, молитву и участие в церковных таинствах.