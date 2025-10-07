Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 14:44

Бразилия не смогла гарантировать Путину иммунитет для визита на саммит вопреки ордеру МУС

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в Конференции по климату, которая пройдёт с 10 по 21 ноября в бразильском городе Белен. Об этом сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он объяснил, что глава государства не попадёт на мероприятие, потому как Россия и Бразилия не смогли найти решение проблемы, связанной с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

«Вы знаете, с Бразилией определённые проблемы в контексте участия нашего лидера. Вы знаете, какие проблемы — связанные с МУС. Эти проблемы не удалось снять в ходе предыдущих мероприятий, так что не думаю, что какое-то окно откроется в контексте Климатического саммита», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что глава государства определил состав делегации, которая поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кенчжу. Возглавит российскую сторону вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Распоряжение Путин уже подписал.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
