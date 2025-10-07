Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 14:41

В Кремле не исключили встречу Путина и Алиева на саммите СНГ в Душанбе

Обложка © Life.ru. © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут провести переговоры в рамках предстоящего саммита СНГ в Душанбе. Такую возможность не исключил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, в ходе подобных мероприятий двусторонние встречи являются неотъемлемой частью работы лидеров.

«С Алиевым, например, почему нет?» ответил он.

Алиев по телефону поздравил Путина с днём рождения
Алиев по телефону поздравил Путина с днём рождения

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о проведённой телефонной беседе Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Он акцентировал внимание на том, что этот диалог имеет большое значение для развития двусторонних связей, однако детали обсуждения не раскрыл.

Александра Мышляева
