Кремль раскрыл детали важного телефонного разговора Путина с Алиевым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив его важность для двусторонних отношений. Соответствующее заявление было сделано на регулярном брифинге для журналистов.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днём рождения. Обсуждались и другие вопросы», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул значимость состоявшегося диалога, хотя не стал раскрывать конкретные темы, затронутые лидерами двух стран во время телефонного разговора.