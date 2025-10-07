Валдайский форум
7 октября, 10:11

Кремль раскрыл детали важного телефонного разговора Путина с Алиевым

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив его важность для двусторонних отношений. Соответствующее заявление было сделано на регулярном брифинге для журналистов.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днём рождения. Обсуждались и другие вопросы», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул значимость состоявшегося диалога, хотя не стал раскрывать конкретные темы, затронутые лидерами двух стран во время телефонного разговора.

Поплавская поздравила Путина с днём рождения

Напомним, сегодня, 7 октября, в день своего рождения Владимир Путин получил поздравления от ряда иностранных лидеров и высокопоставленных лиц, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом, по данным Life.ru, график российского лидера в этот день остается рабочим.

