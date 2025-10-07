Поплавская поздравила Путина с днём рождения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская поздравила Владимира Путина с днём рождения, выразив поддержку его политическому курсу. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале артистки.
«Дорогой Владимир Владимирович, с днём рождения! Каждый день, но сегодня особенно – я желаю вам здоровья! Сил и энергии на всё, что Вы делаете для благополучия России! Народ с Вами, вся Команда Путина с Вами!» — написала она.
В своём поздравлении она также поблагодарила президента за поддержку участников СВО и их семей, а также за курс на сохранение традиционных ценностей и укрепление института семьи. Поплавская подчеркнула, что семья и дом являются главными ценностями для каждого человека, а Россия — это наш общий дом.
Напомним, сегодня, 7 октября, — день рождения Владимира Путина. Российский лидер уже получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остаётся рабочим, несмотря на праздник, Life.ru рассказывал, как пройдёт день президента.
