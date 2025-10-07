Поплавская поздравила Путина с днём рождения

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская поздравила Владимира Путина с днём рождения, выразив поддержку его политическому курсу. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале артистки.

«Дорогой Владимир Владимирович, с днём рождения! Каждый день, но сегодня особенно – я желаю вам здоровья! Сил и энергии на всё, что Вы делаете для благополучия России! Народ с Вами, вся Команда Путина с Вами!» — написала она.

В своём поздравлении она также поблагодарила президента за поддержку участников СВО и их семей, а также за курс на сохранение традиционных ценностей и укрепление института семьи. Поплавская подчеркнула, что семья и дом являются главными ценностями для каждого человека, а Россия — это наш общий дом.