7 октября, 15:03

Метеозависимым приготовиться: На Земле появились признаки прихода солнечной плазмы

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / muratart

Специалисты лаборатории солнечной астрономии зафиксировали первые признаки достижения Землёй облака солнечной плазмы, выброшенного 3 октября. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Хотя геомагнитных возмущений и бурь пока не наблюдается из-за медленной скорости движения выброса, уже заметно увеличился авроральный овал, смещённый в сторону России. Индекс интенсивности полярных сияний возрос с уровня 2 до 5, что достаточно для их наблюдения на широтах от 65 градусов (Мурманск, Архангельск, Салехард).

Учёные предполагают, что текущие возмущения могут быть продолжительными — от суток и более, с высокой вероятностью развития геомагнитных бурь в ближайшее время. Однако событие происходит на фоне общего спада солнечной активности и не должно иметь значительного развития.

Четыре дня в огне: Самая длинная магнитная буря цикла завершилась

Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы, выброшенное Солнцем 3 октября, может достичь Земли в ближайшие дни, что способно вызвать геомагнитные возмущения. Учёные поясняют, что данный случай представляет особый научный интерес для проверки основной мировой модели расчёта движения выбросов солнечной плазмы WSA ENLIL, поскольку в отличие от обычных выбросов, достигающих Земли за 2-3 суток, это облако плазмы движется с аномально низкой скоростью и может добраться до нашей планеты за 4-5 суток, смешавшись с солнечным ветром.

Анастасия Никонорова
