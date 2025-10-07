Американец, комиссионка, Кадышева: Милонов поведал невероятную историю покупки «так себе» iPhone 17 Pro

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что купил новенький iPhone 17 Pro, потому что «телефон рыжий и он сам рыжий». На самом деле чиновник пользовался Nokia Lumia, пока устройство не сломалось, а покупка Apple оказалась случайной и неожиданной.

Милонов рассказал историю покупки оранжевого iPhone 17 Pro. Видео © Life.ru

«Телефон так себе. Я его, честно говоря, обменял на свой Nokia Lumia в ленинградской комиссионке. Я хотел пополнить карту «Подорожник», но замёрз очень сильно, и телефон перестал работать Lumia», — объяснил Милонов в беседе с Life.ru.

Специалисты починить Nokia Lumia не смогли и предложили Милонову приобрести новый смартфон, который им до этого принёс американец. Он очень хотел попасть на концерт Кадышевой и пришёл поменять айфон на рубли.

Так Милонов и решил купить такой же рыжий, как и он сам, телефон. Депутат честно признался, что устройство — так себе, но хоть под цвет волос подходит.

Новый iPhone 17, замеченный недавно у Милонова, вызвал вопросы, однако депутат сразу пояснил, что использует его для «поиска уязвимостей» в операционной системе. Чиновник работает с группой молодых учёных из Ленинградской области над выявлением брешей в системе, чтобы в дальнейшем установить на устройство полноценное российское программное обеспечение.