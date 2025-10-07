Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 14:48

Стало известно, почему Россия по-прежнему оказывает весомое влияние в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Россия сохраняет значительное влияние в ЕС, несмотря на политические препятствия. Такое мнение выразил координатор проекта «Евразийский диалог» Андрей Климов. По его словам, в странах Европы проживают миллионы русскоязычных граждан, что создаёт возможность для России использовать мягкую силу через общественную, научную и партийную дипломатию.

«Беда в том, что это очень разные европейцы… Но они есть, и их миллионы... У нас есть чем заниматься, мы можем на ситуацию влиять серьёзно — надо просто действовать гибче и мудрее», — пояснил Климов в эфире радио Sputnik.

Русский дом в Лусаке собрал соотечественников и замбийские семьи на показ «Чебурашки»
Русский дом в Лусаке собрал соотечественников и замбийские семьи на показ «Чебурашки»

А ранее Life.ru писал, что в одной стране НАТО внезапно заговорили о возвращении обучения на русском языке. Автор инициативы считает, что такой пример может подтолкнуть и другие учебные заведения к переходу на русский.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar