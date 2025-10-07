Россия сохраняет значительное влияние в ЕС, несмотря на политические препятствия. Такое мнение выразил координатор проекта «Евразийский диалог» Андрей Климов. По его словам, в странах Европы проживают миллионы русскоязычных граждан, что создаёт возможность для России использовать мягкую силу через общественную, научную и партийную дипломатию.

«Беда в том, что это очень разные европейцы… Но они есть, и их миллионы... У нас есть чем заниматься, мы можем на ситуацию влиять серьёзно — надо просто действовать гибче и мудрее», — пояснил Климов в эфире радио Sputnik.

А ранее Life.ru писал, что в одной стране НАТО внезапно заговорили о возвращении обучения на русском языке. Автор инициативы считает, что такой пример может подтолкнуть и другие учебные заведения к переходу на русский.