15 сентября, 08:16

В стране НАТО внезапно заговорили о возвращении обучения на русском языке

В Эстонии предложили вернуть обучение на русском языке в школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Katiekk

В Эстония появилось движение, которое выступает за возвращение обучения на русском языке. Инициативу продвигает альянс «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования», передаёт ERR со ссылкой на лидера движения Олега Гогина.

Гогин заявил, что главная цель — добиться появления хотя бы одной школы с полноценным обучением на русском языке. По его словам, такой пример может подтолкнуть и другие учебные заведения к переходу на русский.

Активист добавил, что около 70 % русскоязычных детей в Эстонии не владеют эстонским языком, и именно это стало одной из причин создания альянса.

А ранее в Берлине неожиданно выросло число школ с преподаванием русского языка. Причём местное управление образования не связывает рост числа школ с текущим конфликтом на Украине и подчёркивает, что каких-либо специальных указаний на этот счёт не давалось.


