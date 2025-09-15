В стране НАТО внезапно заговорили о возвращении обучения на русском языке
В Эстонии предложили вернуть обучение на русском языке в школах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Katiekk
В Эстония появилось движение, которое выступает за возвращение обучения на русском языке. Инициативу продвигает альянс «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования», передаёт ERR со ссылкой на лидера движения Олега Гогина.
Гогин заявил, что главная цель — добиться появления хотя бы одной школы с полноценным обучением на русском языке. По его словам, такой пример может подтолкнуть и другие учебные заведения к переходу на русский.
Активист добавил, что около 70 % русскоязычных детей в Эстонии не владеют эстонским языком, и именно это стало одной из причин создания альянса.
А ранее в Берлине неожиданно выросло число школ с преподаванием русского языка. Причём местное управление образования не связывает рост числа школ с текущим конфликтом на Украине и подчёркивает, что каких-либо специальных указаний на этот счёт не давалось.