В стране НАТО внезапно заговорили о возвращении обучения на русском языке

В Эстония появилось движение, которое выступает за возвращение обучения на русском языке. Инициативу продвигает альянс «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования», передаёт ERR со ссылкой на лидера движения Олега Гогина.

Гогин заявил, что главная цель — добиться появления хотя бы одной школы с полноценным обучением на русском языке. По его словам, такой пример может подтолкнуть и другие учебные заведения к переходу на русский.

Активист добавил, что около 70 % русскоязычных детей в Эстонии не владеют эстонским языком, и именно это стало одной из причин создания альянса.