«Это было убийство»: Безруков изучил архивы по делу Есенина и шокировал выводом

Актёр Сергей Безруков заявил, что не верит в самоубийство поэта Сергея Есенина в 1925 году. По его мнению, эта версия никак не вяжется с материалами следствия, которые артист тщательно изучил вместе с племянницей Есенина Светланой. Безруков уверен, что поэта убили.

«Когда я смотрю на есенинскую биографию, на её трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, могу сказать, что это было убийство», – подчеркнул актёр.

По мнению Безрукова, надо вновь начать следствие по делу Есенина, эксгумировать тело и изучить все доказательства. Артист добавил, что ярлык мученика-самоубийцы был навешан на поэта в советское время, и это очень сильно искажает восприятие его творчества.

