Суд отправил в СИЗО ещё двух подельников Сулейманова по делу о заказных убийствах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Басманный суд Москвы заключил под стражу двух предполагаемых пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Денис Зейкан и Ахмед Батырасханов в зале суда. Видео © Пресс-служба столичных судов
Так, под арест на 2 месяца отправили Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Напомним Life.ru сообщал, что в Москве по обвинению в убийстве был арестован Ибрагим Сулейманов. Вменяемое ему преступление было совершено несколько лет назад. Предприниматель считался одним из самых влиятельных и непубличных миллиардеров России. Следователи полагают, что он также замешан в мошенничестве и отмывании средств.
