Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 15:20

Суд отправил в СИЗО ещё двух подельников Сулейманова по делу о заказных убийствах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух предполагаемых пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Денис Зейкан и Ахмед Батырасханов в зале суда. Видео © Пресс-служба столичных судов

Так, под арест на 2 месяца отправили Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Силовики провели свыше 40 обысков по уголовному делу бизнесмена Сулейманова
Силовики провели свыше 40 обысков по уголовному делу бизнесмена Сулейманова

Напомним Life.ru сообщал, что в Москве по обвинению в убийстве был арестован Ибрагим Сулейманов. Вменяемое ему преступление было совершено несколько лет назад. Предприниматель считался одним из самых влиятельных и непубличных миллиардеров России. Следователи полагают, что он также замешан в мошенничестве и отмывании средств.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar