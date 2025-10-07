Суд отправил в СИЗО ещё двух подельников Сулейманова по делу о заказных убийствах

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух предполагаемых пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Так, под арест на 2 месяца отправили Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним Life.ru сообщал, что в Москве по обвинению в убийстве был арестован Ибрагим Сулейманов. Вменяемое ему преступление было совершено несколько лет назад. Предприниматель считался одним из самых влиятельных и непубличных миллиардеров России. Следователи полагают, что он также замешан в мошенничестве и отмывании средств.