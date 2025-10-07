Валдайский форум
Регион
7 октября, 15:31

Милонов похвалил зумеров за увлечение Кадышевой, а не «Джиганами»

Надежда Кадышева. Обложка © VK / Надежда Кадышева © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с Life.ru, что очень любит смотреть выступления российской фолк-певицы Надежды Кадышевой. Чиновник призвал россиян слушать артистку и наслаждаться её номерами вместо того, чтобы забивать голову «дебилами».

Милонов призвал россиян слушать «нашу нормальную» музыку, например, Кадышеву. Видео © Life.ru

«Гораздо лучше, чтобы дети слушали вот такие песни (Кадышевой. — Прим. Life.ru), пускай даже с приколом, чем они будут слушать вот этих, извините меня, дебилов. Вот этих Джиганов со своими жёнами, которые уезжают, кстати, за границу за много тысяч евро на фестивали», сказал Милонов.

Он назвал подобных исполнителей бездарными и заявил, что они несут лишь вред и «тараканов от музыки». Депутат призвал россиян слушать «нашу нормальную музыку».

«Тренд на родное»: Матвиенко объяснил популярность песен «Любэ», Кадышевой и Shaman
Ранее сообщалось, что «Российское авторское общество» (РАО) обратилось в суд с иском к ансамблю «Золотое кольцо» под управлением Надежды Кадышевой. Причиной стало нарушение авторских прав. Детали иска пока неизвестны представителям ансамбля.

