Милонов похвалил зумеров за увлечение Кадышевой, а не «Джиганами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с Life.ru, что очень любит смотреть выступления российской фолк-певицы Надежды Кадышевой. Чиновник призвал россиян слушать артистку и наслаждаться её номерами вместо того, чтобы забивать голову «дебилами».

Милонов призвал россиян слушать «нашу нормальную» музыку, например, Кадышеву. Видео © Life.ru

«Гораздо лучше, чтобы дети слушали вот такие песни (Кадышевой. — Прим. Life.ru), пускай даже с приколом, чем они будут слушать вот этих, извините меня, дебилов. Вот этих Джиганов со своими жёнами, которые уезжают, кстати, за границу за много тысяч евро на фестивали», — сказал Милонов.

Он назвал подобных исполнителей бездарными и заявил, что они несут лишь вред и «тараканов от музыки». Депутат призвал россиян слушать «нашу нормальную музыку».

Ранее сообщалось, что «Российское авторское общество» (РАО) обратилось в суд с иском к ансамблю «Золотое кольцо» под управлением Надежды Кадышевой. Причиной стало нарушение авторских прав. Детали иска пока неизвестны представителям ансамбля.