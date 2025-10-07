Милонов похвалил зумеров за увлечение Кадышевой, а не «Джиганами»
Надежда Кадышева. Обложка © VK / Надежда Кадышева © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с Life.ru, что очень любит смотреть выступления российской фолк-певицы Надежды Кадышевой. Чиновник призвал россиян слушать артистку и наслаждаться её номерами вместо того, чтобы забивать голову «дебилами».
Милонов призвал россиян слушать «нашу нормальную» музыку, например, Кадышеву. Видео © Life.ru
«Гораздо лучше, чтобы дети слушали вот такие песни (Кадышевой. — Прим. Life.ru), пускай даже с приколом, чем они будут слушать вот этих, извините меня, дебилов. Вот этих Джиганов со своими жёнами, которые уезжают, кстати, за границу за много тысяч евро на фестивали», — сказал Милонов.
Он назвал подобных исполнителей бездарными и заявил, что они несут лишь вред и «тараканов от музыки». Депутат призвал россиян слушать «нашу нормальную музыку».
Ранее сообщалось, что «Российское авторское общество» (РАО) обратилось в суд с иском к ансамблю «Золотое кольцо» под управлением Надежды Кадышевой. Причиной стало нарушение авторских прав. Детали иска пока неизвестны представителям ансамбля.
