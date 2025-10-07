Открыл бизнес и женился: Герой мема «Пацан к успеху шёл» после тюрьмы стал миллионером

Главный герой мема «Пацан к успеху шёл» Ильдар Мурсалимов взялся за голову после выхода из тюрьмы, он открыл прибыльный бизнес, женился и завёл ребёнка. Об интересном повороте в судьбе бывшего преступника сообщает Mash.

Мурсалимов получил 10 лет колонии за убийство таксиста в Перми в 2006 году. Его сообщники — Александр Гусейнов и Артём Катаев попали в тюрьму на 8 и 19 лет соответственно. Во время судебных заседаний юные преступники внезапно обрели славу, когда забавно ответили на вопрос журналиста местного телеканала. Видео стало мемом в Сети.

«Шоколад ни в чём не виноват, пацаны. Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло», — сказал подозреваемый в убийстве.

Мурсалимов вышел на свободу в 2015 году. Он организовал бизнес в сфере производства дронов, заключил контракт с известной китайской компанией DJI. В прошлом году его фирма сделала выручку на 161 миллион рублей. Мурсалимов ездит на Porsche, давно женился и воспитывает ребёнка. Раскрывать причину успеха он не стал и попросил журналистов больше ему не звонить.

А вот у бывших подельников бизнесмена дела идут плохо. Гусейнов продолжает отбывать тюремный срок, в колонии он подхватил туберкулёз. А Катаев хотя и вышел на свободу, так и не смог реализоваться в жизни.

