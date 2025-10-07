«У меня нет таких денег»: Журова пожаловалась, что не может купить квартиру в Москве

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова не может приобрести собственное жильё в Москве из-за его высокой стоимости. Основное место жительства парламентария на сегодняшний день — это служебная квартира в столице. В собственности у спортсменки также остаются таунхаус в Санкт-Петербурге и квартира, приобретенная ею ещё в годы активной спортивной карьеры.

«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казённой. В Питере есть квартира, которую покупала, ещё будучи спортсменкой. Я хочу её продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ «Олимп». Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», — сказала Журова РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что цены на аренду жилья заметно вырастут в октябре. Однокомнатные квартиры подорожают на 5–10%, прогнозируют экономисты. Аналитики зафиксировали, что летом 2025 года аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, при этом выбор предложений сократился. В среднем по стране рост цен на жильё составил 12%.