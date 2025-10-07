Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на Нововоронежской АЭС

На фотографии запечатлена башенная испарительная градирня энергоблока №6, в которую врезался и сдетонировал вражеский дрон, предварительно подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Как видно на кадре, видимых серьёзных повреждений сооружению удалось избежать — на поверхности конструкции заметны лишь следы копоти в месте предполагаемого взрыва беспилотного летательного аппарата.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС был нейтрализован боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ. После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 произошла детонация дрона, в результате которой на сооружении остались следы повреждений, однако разрушений и пострадавших нет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям, а станция продолжает работать в штатном режиме — энергоблоки №4, 5 и 6 находятся в эксплуатации, в то время как энергоблок №7 с 4 октября проходит планово-предупредительный ремонт.