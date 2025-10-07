Валдайский форум
7 октября, 17:32

Институт социальной архитектуры создадут на базе «России — страны возможностей»

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Институт социальной архитектуры появится на базе платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ). Его создание анонсировал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в рамках Международного симпозиума «Создавая будущее».

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы «Россия — страна возможностей» принято решение создать институт социальной архитектуры», — пояснил он.

По его словам, такой институт будет следить за социальными изменениями, заниматься социальным моделированием и проектированием. А тот факт, что реализация проекта пройдёт при помощи РСВ, доказывает практичность платформы и её востребованность. Харичеав напомнил, что «Россия — страна возможностей» создавалась по предложению президента РФ Владимира Путина.

Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия активно развивает международную инициативу «Открытый диалог», в экосистему которой вошёл II Международный симпозиум «Создавая будущее». Присоединиться к открытой программе мероприятия и принять участие в дискуссии можно онлайн.

